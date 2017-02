Brady gaat wederopstanding Patriots in Super Bowl zijn leven lang onthouden

"Bij 28-3 achter zagen we de mentale kracht van ons team", zei Brady. "Dat gaan we de rest van ons leven onthounden."

De 39-jarige Amerikaan schreef de Super Bowl voor de vijfde keer op zijn naam. Daarmee evenaarde hij het record van Charles Haley.

Nooit eerder in zijn lange NFL-carrière maakte Brady in een wedstrijd een achterstand van 25 punten ongedaan. Tot zondag was zijn grootste comeback een overwinning na een achterstand van 24 punten.

In de geschiedenis van de Super Bowl won er nog nooit een team dat met tien punten achter stond. In de hele historie van de NFL werd in de play-offs nooit een grotere achterstand dan zestien punten ongedaan gemaakt in het laatste kwart. Zondag keken de Patriots op dat moment tegen een achterstand van negentien punten aan.

"Alles wat we niet wilden doen in de eerste helft gebeurde toch", vertelde Brady over de zwakke start van zijn team. "Het was een hel van een wedstrijd. Maar dit is een geweldig team, ik ben blij dat ik er deel van uit mag maken."

Brady dacht naar eigen zeggen geen moment dat de wedstrijd gespeeld was. "Ik heb niet veel nagedacht, ik dacht alleen maar dat we moesten scoren."

"In de pauze waren we helemaal niet verslagen, we waren teleurgesteld over de manier waarop we gespeeld hebben. We wisten dat het veel beter kon in de tweede helft."

White

Met drie touchdowns waaronder de laatste twee van de wedstrijd was James White de uitblinker in de finale. Met minder dan een minuut te spelen trok hij de stand gelijk en in de verlenging tekende hij voor de beslissende score.

De 25-jarige running back speelt sinds 2014 bij de Patriots, dat hem destijds als 130e speler selecteerde bij de draft.

"James White heeft alles wat je in een ploeggenoot kan wensen", roemde Brady zijn jonge medesepeler. "Hij is betrouwbaar en constant. Hij heeft de beste houding en toont dat elke dag. We kunnen op hem bouwen."

Daarnaast brak White een Super Bowl-record door veertien passes van de tegenstander te vangen.