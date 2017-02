Paralympiërs Mentel en Vos pakken wereldtitel op snowboardcross

Voor de 44-jarige Mentel was het haar zesde wereldtitel. Ze oogstte in Canada grote bewondering.

Afgelopen zomer kreeg ze nog te horen dat er opnieuw longkanker bij haar was geconstateerd en dat de artsen niets meer voor haar konden doen. Desondanks begon ze met succes aan een nieuwe behandeling.

Mentel: "Het is een hele zware zomer geweest en daarom ben ik ook heel blij om hier te zijn en dit te kunnen doen."

Ze versloeg in de finale haar landgenote Lisa Bunschoten. De 18-jarige Vos was in zijn finale te sterk voor de Oostenrijker Reinhold Schett. Hij behaalde in 2015 in Spanje ook de wereldtitel.

Met hun prestatie voldeden Mentel, Vos en Bunschoten aan de nationale kwalificatie-eis voor de Paralympische Spelen van Pyeongchang in 2018.