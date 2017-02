Davis Cup-team treft Bosnië-Herzegovina in tweede ronde

De Bosnische tennissers staan in de eerste ronde in de Europees/Afrikaanse zone Groep 1, één niveau onder de wereldgroep, tegen Polen na twee speeldagen met 3-0 voor en zijn daardoor al zeker van de zege.

Nederland had een bye voor de eerste ronde. De ploeg van Paul Haarhuis, die begin dit jaar Jan Siemerink opvolgde als captain, strijdt van 7 tot en met 9 april met Bosnië-Herzegovina om een ticket voor de playoffs om een plek in de wereldgroep in 2018.

Damir Dhzumur is de kopman van de Bosnische ploeg. Hij is de enige speler uit dat land die in de top honderd staat. Dhzumur is momenteel de nummer 82 van de wereld. Spelers als Mirza Basic en Aldin Setkic staan niet bij de beste tweehonderd tennissers van de wereld.

Robin Haase is op plek 56 de beste tennisser van Nederland. Igor Sijsling volgt op positie 188. Overigens weet Haase nog niet of hij van de partij is. Hij liet in november doorschemeren dat er zaken binnen het team moeten veranderen, wil hij zich beschikbaar stellen.