Engelse en Schotse rugbyers starten Six Nations met zege

Engeland besliste het duel met de grote rivaal Frankrijk met nog een kwartier te gaan. Een try van Ben Te'o en een rake conversie van Owen Farrell boog een 12-16 achterstand om in een 19-16 voorsprong. In de slotfase wist de thuisploeg de winst over de streep te trekken.

Voor rust was de wedstrijd op Twickenham vooral een tactisch steekspel met veel overtredingen. Door drie rake penalty's voor beide ploegen was de stand 9-9 halverwege.

Frankrijk nam in de tweede helft de leiding via een try van Rabah Slimani, maar dat bleek niet genoeg voor de winst.

Vorig jaar pakte Engeland de eindzege in het zeslandentoernooi door alle vijf zijn duels te winnen.

Schotland-Ierland

De Schotten kenden een wervelende start tegen Ierland in het Murrayfield Stadium in hoofdstad Edinburgh. De ploeg van coach Vern Cotter stond door twee scores van Stuart Hogg al snel met 14-0 voor en bij rust was de marge zelfs zestien (21-5).

Ierland, dat op de wereldranglijst drie plaatsen hoger staat dan Schotland (vierde om zevende), had in de tweede helft zeventig procent van het balbezit en kwam door try's van Iain Henderson en Paddy Jackson opeens op voorsprong (21-22), maar twee rake penalty's van Greig Laidlaw brachten Schotland de winst.

De Schotten speelden zonder de in Nederland geboren Tim Visser, die buiten de selectie was gehouden door Cotter.

Wales

De Six Nations is het prestigieuze toernooi waarin jaarlijks de zes beste rugbyploegen van Europa allemaal één wedstrijd tegen elkaar spelen.

Zondag gaat Wales op bezoek bij Italië om de eerste speelronde af te sluiten.