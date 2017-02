Super Bowl LI: Ultieme revanche van Brady of primeur voor Falcons

De eventuele prijsuitreiking van de Patriots moet het hoogtepunt worden van twee jaar frustratie in heel New England. Want hoe perfect zou de revanche zijn als Roger Goodell, de baas van de NFL, de Vince Lombardi Trophy moet overhandigen aan Tom Brady?

Het was immers Goodell die ervoor zorgde dat Brady - de vedette en held van de Patriots - aan het begin van het huidige NFL-seizoen een schorsing van vier wedstrijden moest uitzitten.

De 39-jarige quarterback werd na een slepende zaak alsnog gestraft voor zijn rol in wat 'Deflategate' is gaan heten. Hij zou er twee jaar geleden in de conference finale tegen de Indianapolis Colts (45-7 zege) weet van hebben gehad dat twee medewerkers van de Patriots lucht uit verschillende wedstrijdballen lieten lopen, tot onder de legale limiet.

Brady heeft altijd ontkend en Goodell is door Deflategate met afstand de meest gehate man in de noordoostelijke staten Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island en Vermont.

"Maar het zou helemaal niet lastig zijn als ik de trofee moet overhandigen aan Tom Brady", zei Goodell vorige week. "Tom is een van de beste footballers aller tijden, dus het zou een eer zijn."

Metronoom

New England Patriots is de metronoom van de NFL en Brady is al zestien jaar de man die het ritme aangeeft.

In een competitie waarin sinds 2000 - het debuutjaar van Brady in de NFL - tien verschillende ploegen de titel hebben gewonnen en zeventien van de 32 clubs in de Super Bowl hebben gestaan, is geen ploeg zo constant goed als de Patriots.

De ploeg van de 64-jarige Bill Belichick, sinds 2000 de hoofdcoach van New England, staat zondag voor de zevende keer deze eeuw in de Super Bowl. De Patriots wonnen het best bekeken jaarlijkse sportevenement in 2002, 2004, 2005 en 2015.

Brady was in al die jaren een sleutelspeler en ook dit seizoen was hij nog een van de beste spelers in de NFL. Zijn eeuwige rivaal Peyton Manning sloot vorig seizoen zijn legendarische loopbaan af met een Super Bowl-zege met de Denver Broncos, maar hij was geen schim meer van zichzelf. Brady noteerde dit seizoen op 39-jarige leeftijd statistisch een van de beste jaren uit zijn carrière.

Met een zege zondag in het NRG Stadium in Houston mag Brady zich de quarterback met de meeste Super Bowl-titels aller tijden noemen. Hij zou dan bovendien Charles Haley evenaren, de enige speler die de NFL-finale vijf keer won.

Falcons

De Falcons jagen juist op hun eerste kampioenschap. De ploeg uit Atlanta speelt al sinds 1966 in de NFL, maar stond pas één keer eerder in de Super Bowl. Achttien jaar geleden was Denver Broncos - met de Nederlander Harald Hasselbach in de gelederen - met 34-19 te sterk.

De ploeg van hoofdcoach Dan Quinn, die in 2014 als assistent de Super Bowl won met Seattle Seahawks, dankt zijn tweede finaleplaats vooral aan de aanval. Met gemiddeld 33,8 punten per wedstrijd waren de Falcons met afstand het meest productief in het reguliere seizoen.

Matt Ryan is dan ook de enige quarterback die kan zeggen dat hij statistisch een beter seizoen heeft gedraaid dan Brady. Zijn passer rating, waarin verschillende statistieken van een quarterback worden gecombineerd tot één getal, was met 117.1 de hoogste in de NFL. Brady was de nummer twee op die lijst (112.2).

Draft

De 31-jarige Ryan geldt sinds zijn entree in de NFL in 2008 als de derde keus in de jaarlijkse 'draft', waarin clubs om de beurt spelers mogen kiezen van Amerikaanse universiteiten, als een zeer talentvolle quarterback, maar zijn ultieme doorbraak op het grootste podium - de play-offs - ontbrak nog.

Dit seizoen valt alles wel op zijn plek. Ryan volgde zijn zeer goede reguliere seizoen op met een hoofdrol in de duidelijke play-offzeges op Seattle Seahawks (36-20) en Green Bay Packers (44-21).

Ryan was goed voor zeven scores ('touchdowns') in die twee wedstrijden en als hij die vorm ook toont tegen New England, dan hebben de Falcons een goede kans om de bij de bookmakers licht favoriete Patriots te verslaan.

De aftrap van Super Bowl LI is in de nacht van zondag op maandag iets na 00.30 uur Nederlandse tijd.