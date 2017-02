Bonjasky gaat in op uitdaging Verhoeven

Dat liet Bonjasky vrijdagavond in RTL Late Night weten. De twee nemen het waarschijnlijk pas in de zomer tegen elkaar op. "Ik heb eerst een half jaar nodig om in vorm te komen", zei Bonjasky. "Ik moet weer naar tien, twaalf keer in de week trainen."

Dat Verhoeven veel jonger dan hem is, ziet Bonjasky niet als een probleem. "Ik rook niet, drink niet, slik niet en spuit niet, kom maar op Rico."

Verhoeven daagde Bonjasky maandag in het Ziggo Sport-programma Peptalk uit. Laatstgenoemde accepteerde eind vorig jaar ook al een uitdaging van Gökhan Saki. De datum van dat gevecht is eveneens nog niet bekend.

'The Flying Gentleman' geldt als één van de beste kickboksers aller tijden. Bonjasky won onder meer drie keer de prestigieuze K1-World Grand Prix.

Verhoeven won in december in Oberhausen het gevecht tegen Badr Hari, die hij vorig jaar ook al zelf had uitgedaagd.

De 32-jarige Nederlandse Marokkaan gaf zich tijdens de tweede ronde van de partij gewonnen vanwege een blessure aan zijn arm. Later bleek dat hij een spier had gescheurd.