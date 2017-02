Onervaren beachvolleyballer Van Garderen nieuwe partner Varenhorst

"Ik was verrast toen Varenhorst en bondscoach Gijs Ronnes mij benaderden", zegt Van Garderen vrijdag in een persbericht van de volleybalbond. "Als een wereldtopper van het kaliber Christiaan Varenhorst belt, dan ga je er wel over nadenken."

"We hebben afgesproken in Italië en een goed gesprek gehad. Beachvolleybal vind ik een prachtige sport, en ik denk dat het spel mij goed ligt. Als team kunnen Christiaan en ik wellicht ver komen. Ik moet natuurlijk op nul beginnen, maar het is een droom om op de Olympische Spelen van Tokio in actie te komen."

Van Garderen is momenteel in de zaal nog als prof actief bij het Italiaanse Bunge Ravenna. De passer/loper speelde ook in Frankrijk en Duitsland. Veel ervaring met beachvolleybal heeft hij niet.

"Wij zijn op zoek gegaan naar de beste kandidaat om met Christiaan te gaan spelen en toen kwamen we bij hem uit", zegt Ronnes. "Maarten heeft het in zich om een hele goede beachvolleyballer te worden."

WK-finale

De nu 26-jarige Varenhorst en Nummerdor speelden vanaf augustus 2014 samen en ze waren in twee jaar zeer succesvol.

Het duo verloor in 2015 in Den Haag de WK-finale. Vorig jaar was de kwartfinale het eindstation bij de Spelen in Rio de Janeiro.

Van Garderen zal door de nieuwe wending van zijn carrière niet meer voor het Nederlands team in de zaal uitkomen.

"Ik ben zeer teleurgesteld dat Maarten niet meer beschikbaar is voor Oranje, maar het zal de goede weg die wij hebben ingezet niet verstoren", stelt bondscoach Gido Vermeulen van het Nederlands mannenteam.