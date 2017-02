Ook golfers hebben last van wind in Dubai, Woods trekt zich terug

Iets na 15.00 uur lokale tijd besloot de organisatie om de tweede ronde van het toernooi op de Europese Tour af te breken. De harde wind en de zandstormen maakten spelen onmogelijk. Eerder op vrijdag werd de vierde etappe van de Ronde van Dubai vanwege dezelfde redenen al helemaal afgelast.

Joost Luiten ging de baan op toen de wind begon aan te wakkeren en hij kwam tot en met hole 7. De Nederlander, donderdag goed voor een ronde van 71 slagen (1 onder par), staat door een birdie en een dubbele bogey op level par voor het toernooi. Daarmee staat hij voorlopig gedeeld 48e.

Darius van Driel, die met een wildcard mag meedoen in Dubai, kon maar drie holes afwerken op vrijdag. Hij noteerde drie keer een par, waardoor hij nog steeds op +1 staat voor het toernooi.

De Zuid-Afrikaan George Coetzee voert de stand aan met 9 slagen onder par. Hij legde acht holes af in de tweede ronde.

Woods

Woods trok zich al voor de start van de tweede ronde terug. De 41-jarige Amerikaan keerde in december terug op de tour na vijftien maanden afwezig te zijn geweest na twee rugoperaties.

"Tiger zegt dat het niet de zenuwpijn is die ervoor zorgde dat hij zo lang uit de roulatie was", aldus Mark Steinberg, de manager van Woods. "Hij zei dat hij een kramp kreeg in zijn rug en dat die maar niet over ging. Dus zo staan we er nu voor. Hij vindt het vreselijk, vreselijk voor het toernooi ook."

De huidge nummer 666 van de wereld speelde donderdag een moeizame eerste ronde met vijf boven par. Hij wist geen enkele birdie te maken. Woods besloot zich terug te trekken voor het begin van de tweede ronde.

De veertienvoudig winnaar van een major slaagde er vorige week bij zijn rentree op de Amerikaanse PGA Tour in San Diego niet in om de cut te halen.