Puntverlies voor Van Gerwen in Premier League, knappe comeback Van Barneveld

In de Metro Radio Arena in Newcastle ging titelhouder Van Gerwen gelijk op met Anderson, die hij op 2 januari nog versloeg in de WK-finale. Van Gerwen verspeelde een voorsprong van 4-2. Bij 5-6 dreigde even een zeldzame nederlaag, maar in de laatste leg hield Van Gerwen het hoofd koel.

Daarmee komt er een einde aan de zegereeks van 33 wedstrijden van Van Gerwen. De laatste nederlaag van de 27-jarige Van Gerwen was op 16 oktober 2016 toen hij bij het German Darts Championship verloor van de Noord-Ier Daryl Gurney. Op de grote toernooien boekte hij voor deze remise 45 overwinningen op rij.

Sindsdien pakte Van Gerwen de Europese titel én de wereldtitel en was hij de sterkste op de World Series of Darts Finals, de Player Championship Finals, de Grand Slam of Darts en afgelopen weekend nog bij de Masters.

Van Barneveld

Van Barneveld knokte zich even daarvoor knap terug tegen Lewis. Het zag er lange tijd slecht uit voor 'Barney', die na een slechte start tegen een 1-4 achterstand in legs aankeek. Door de Brit twee keer terug te breken wist Van Barneveld de score gelijk te trekken tot 4-4.

Van Barneveld verzekerde zich van een punt door in zijn eigen leg de 6-5 te maken. Lewis leek de gelijkmaker aan te tekenen, maar faalde op de dubbel 9. Daarom kon Van Barneveld de zege naar zich toe trekken: 7-5.



James Wade won de eerste Premier League-partij van de avond eveneens met 7-5 van Kim Huybrechts. Phil Taylor won met overtuigende cijfers van Dave Chisnall (7-3).



De 49-jarige Van Barneveld, die een wildcard kreeg van de organisatie, doet voor de twaalfde keer mee aan de Premier League. Alleen Phil Taylor (13) deed vaker mee. In 2014 was Van Barneveld de sterkste.



Later op donderdagavond speelt Jelle Klaasen tegen Peter Wright.

Afgevaardigden

Het is de dertiende editie van de Premier League en voor het eerst zijn er in de vorm van Van Gerwen, Van Barneveld en Klaasen drie Nederlandse afgevaardigden.

Na de eerste ronde in Newcastle staan er wekelijks Premier League-speelronden op het programma in Nottingham, Leeds, Brighton, Exeter en Glasgow. Op 16 maart wordt er voor de tweede keer in de historie in Rotterdam gespeeld.

Na Rotterdam zijn de volgende speelsteden Manchester en Cardiff, waarna de laatste twee van de tien spelers afvallen. De overgebleven acht spelers strijden in Dublin, Liverpool, Belfast, Birmingham, Sheffield en Aberdeen om een plaats in de play-offs, die op 18 mei in Londen gespeeld worden.

Vorig jaar was Van Gerwen in de finale te sterk voor Taylor. De Brabander pakte in 2013 ook al de Premier League-titel.