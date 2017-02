Luiten voorlopig in subtop tijdens eerste dag Dubai Desert Classic

Enkele golfers konden hun ronde niet afmaken vanwege de invallende duisternis op de banen van de Emirates Golf Club. De Spanjaard Sergio Garcia gaat voorlopig aan kop met 65 slagen, 7 onder par. De Chileen Felipe Aguilar en de Zuid-Afrikaan George Coetzee volgen met 66 slagen.

Luiten produceerde donderdag drie birdies, maar moest ook twee bogeys invullen op zijn scorekaart. Na zijn drie-putt bogey op de laatste hole was hij witheet, meldt hij op zijn website. "Het verhaal van de dag was dat ik weer veel kansen heb gecreëerd en veel goede ballen heb geslagen, maar ik 'hole' de laatste weken gewoon net te weinig putts. Met -2 of -3 was ik tevreden van de baan af gelopen, maar nu kwam de stoom uit mijn oren."



Volgens Luiten is het vertrouwen op de greens er even niet. "Dat is het frustrerende aan golf: je bent eigenlijk heel dichtbij, maar voor je gevoel ben je tegelijkertijd heel ver weg. Ik werk er hard aan op de oefengreen, maar uiteindelijk bouw je het meest aan je vertrouwen op de baan, en dus is het een kwestie van geduldig blijven.''

Darius van Driel, die met een wildcard mag meedoen in Dubai, lag op koers om op dezelfde score als Luiten uit te komen.

De 27-jarige Van Driel sloeg op de laatste hole echter zijn tweede bogey van de dag, waardoor hij uitkwam op 73 slagen. Hij produceerde tijdens zijn wisselvallige ronde verder vijf birdies en twee bogeys.

Masters

De Dubai Desert Classic is het tweede toernooi van Luiten in 2017. Vorige week eindigde hij bij de Qatar Masters op de gedeelde 21e plaats.

Luiten mikt op een plek bij de beste vijftig van de wereld eind maart. Dan is hij namelijk in april gekwalificeerd voor de Masters, de eerste major van het jaar.