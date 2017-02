Van Gerwen kijkt uit naar kraker tegen Anderson in Premier League

"Anderson en ik zijn op dit moment de twee beste darters van de wereld. Zolang we in die positie zitten, zal er grote rivaliteit bestaan tussen ons", zegt Van Gerwen woensdag op de site van profbond PDC.

De 27-jarige Brabander was afgelopen zondag in de finale van de Masters nog te sterk voor Anderson. De 46-jarige Schot moest begin deze maand in de WK-finale ook al zijn meerdere erkennen in Van Gerwen.

De Nederlander verkeert de laatste maanden sowieso in uitstekende vorm. Van Gerwen won zondag zijn tiende Major-titel op rij en is bovendien al 32 partijen ongeslagen. Vorig jaar onttroonde hij Anderson als winnaar van de Premier League door Phil Taylor te verslaan in de finale.

"Anderson en ik willen altijd op ons best zijn als we tegen elkaar spelen en willen absoluut niet verliezen. Ik houd van winnen en zal me daarop blijven focussen", aldus Van Gerwen, die de Premier League ook al in 2013 won.

"Dit gaat niet om één week waarin je even moet presteren. De Premier League duurt 15, 16 weken waarin je elke keer weer alles moet geven."

Revanche

Terwijl Van Gerwen hoopt verder te bouwen op zijn huidige succes, aast Anderson op eerherstel. De verliezend WK-finalist, die de Premier League in 2011 en 2015 won, denkt dat hij het Van Gerwen moeilijk kan maken.

"Hij heeft afgelopen zondag misschien van me gewonnen, maar ik ben niet ver van zijn niveau verwijderd. Als ik mijn fouten kan verminderen, dan kan ik hem onder druk zetten", aldus Anderson.

"Ik ken Van Gerwen nu al een tijdje. En hij presteert momenteel zoals hij ons altijd heeft beloofd. Michael speelt op de top van zijn kunnen en het is onze taak om daar wat aan te doen."

De Premier League Darts begint donderdag en duurt tot en met 18 mei. Naast Van Gerwen doen ook Nederlanders Raymond van Barneveld en Jelle Klaasen mee aan het toernooi, waar in totaal tien darters voor zijn uitgenodigd.

Na negen speelronden vallen de onderste twee uit het klassement af, waarna de acht overgebleven darters strijden om de finaleplekken. In de zevende speelronde geldt het Rotterdamse Ahoy als strijdtoneel.