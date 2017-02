Van Gerwen jaagt bij start Premier League op 33e zege op rij

De laatste nederlaag van de 27-jarige Van Gerwen was op 16 oktober 2016 toen hij bij het German Darts Championship verloor van de Noord-Ier Daryl Gurney.

Sindsdien pakte Van Gerwen de Europese titel én de wereldtitel en was hij de sterkste op de World Series of Darts Finals, de Player Championship Finals, de Grand Slam of Darts en afgelopen weekend nog bij de Masters.

In de finale van de Masters was Anderson ook al zijn tegenstander, net als in de WK-finale op 2 januari. Beide keren won Van Gerwen overtuigend van de Schot.

Van Barneveld

Overigens is de geplaatste Van Gerwen niet de enige Nederlander dit jaar bij de in totaal tien darters in de Premier League. Met ook Raymond van Barneveld en Jelle Klaassen doen er voor het eerst drie Nederlanders mee. Zowel Van Barneveld als Klaassen kreeg een wildcard van de organisatie.

Het wordt voor de 49-jarige Van Barneveld, die alleen de eerste editie van de Premier League in 2005 miste, zijn twaalfde deelname. Alleen Taylor (13) deed vaker mee. De Brit won de titel zes keer.

Van Barneveld was in 2014 de sterkste. De Hagenaar begint de editie van 2017 donderdagavond in Newcastle tegen Adrian Lewis. Klaasen neemt het op tegen Peter Wright.

Rotterdam

Na Newcastle staan er de komende weken Premier League-speelronden in Nottingham, Leeds, Brighton, Exeter en Glasgow op het programma, waarna er op 16 maart voor de tweede keer in de historie gespeeld wordt in Rotterdam.

De volgende speelsteden zijn Manchester en Cardiff, waarna de laatste twee van de tien spelers afvallen. De overgebleven acht spelers strijden in Dublin, Liverpool, Belfast, Birmingham, Sheffield en Aberdeen om een plaats in de play-offs, die op 18 mei in Londen gespeeld worden.

Vorig jaar was Van Gerwen in de finale te sterk voor Taylor. De Brabander pakte in 2013 ook al de Premier League-titel.