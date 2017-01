Gouden Russische bobsleeër vier jaar geschorst wegens dopinggebruik

Het Russische antidopingbureau RUSADA maakt dinsdag niet bekend op welk verboden middel Trunenkov vorig jaar is betrapt.

Zijn schorsing gaat met terugwerkende kracht in op 19 april 2016. Vier maanden na die datum stopte Trunenkov met bobsleeën om zich te richten op zijn werk voor het Russische leger.

De remmer hoeft zijn gouden olympische medaille niet in te leveren. Hij zat in Sochi in de viermansbob van stuurman Alexander Zubkov, die tegenwoordig voorzitter is van de Russische bobsleebond.

"We zijn heel erg teleurgesteld", reageerde Zubkov tegen het Russische persbureau Tass. "We gaan bekijken hoe dit heeft kunnen gebeuren."

Het wereldantidopingbureau WADA presenteerde vorig jaar twee rapporten over een groot, door de staat gesteund dopingsysteem in Rusland in aanloop naar en tijdens de Spelen van Sochi. De schorsing van Trunenkov staat los van die onderzoeken.