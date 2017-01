Dopingtesten van atleten met Europees record worden tien jaar bewaard

Hij volgt daarmee het antidopingbeleid van het Internationaal Olympisch Comité, dat de monsters die worden afgenomen bij dopingcontroles al tien jaar bewaart. "We willen de bedriegers in onze sport nooit het gevoel geven dat ze ermee wegkomen omdat ze niet onmiddellijk zijn betrapt", aldus Hansen.

Het IOC betrapte vorig jaar met nieuwe opsporingsmethoden meer dan honderd olympiërs bij het opnieuw testen van bloed- en urinemonsters die waren afgenomen bij de Olympische Spelen van Peking in 2008 en Londen in 2012.

Vorige week nog werd bekendgemaakt dat de Jamaicaan Nesta Carter bij een hertest betrapt was op doping. De estafetteploeg met Usain Bolt moest daarom de gouden medaille op de 4x100 meter inleveren.

Hansen stelde vorige week al een taakgroep in die alle bestaande Europese atletiekrecords gaat onderzoeken. Van deze records moet volgens de Europese bond honderd procent zeker zijn dat ze zuiver zijn.

Helden

Dafne Schippers is sinds 2015 in het bezit van het Europese record op de 200 meter. Ze liep op de WK van Peking in 21,63 naar het goud. Lornah Kiplagat bezit nog drie Europese wegrecords: 15 kilometer (46.59), 20 kilometer (1.02.57) en halve marathon (1.06.25).

"Europees kampioen worden in een Europees record is het hoogtepunt van onze sport in Europa. De houders van die records moeten helden zijn over wie geen enkele twijfel mag bestaan over hun geloofwaardigheid.

"Wij vermoeden dat dit niet het geval is bij sommige van deze records en om die reden wil ik dit uitgezocht hebben'', aldus Hansen, die in september 2017 een rapportage verwacht.