Mollema houdt stand in slotetappe en wint Ronde van San Juan

In die zevende etappe, bestaande uit zeven lokale rondes van 16 kilometer door de Argentijnse stad San Juan, werd Mollema aangevallen door onder anderen Vincenzo Nibali, maar diens vlucht strandde een paar kilometer voor de streep.

Met zijn zege in de 35e editie van de Argentijnse rittenkoers bewees Mollema dat hij al vroeg in het seizoen de vorm te pakken heeft.

De kopman van Trek-Segafredo werd woensdag tweede in de individuele tijdrit en nam vrijdag de leiding in het klassement door vijfde te worden in de zware bergrit. Tijdens de laatste twee vlakke ritten, gereden bij hoge temperaturen van boven de veertig graden, behield Mollema zijn blauwe trui.

Geen paniek

De Nederlander had in het eindklassement veertien seconden voorsprong op de 40-jarige Oscar Sevilla, die in 2001 tweede werd in de Vuelta a España. De Colombiaan Rodolfo Torres werd zestien seconden van Mollema derde. Nibali eindigde als achtste op 1.15.

Kort nadat Mollema zondag over de finish kwam in San Juan toonde hij zijn blijdschap. "Het is mooi om het jaar zo te beginnen. Ik heb nog niet veel rittenkoersen gewonnen. De vorm is nu al goed, dus dat belooft wat voor de rest van het jaar'', aldus Mollema, die niet in paniek raakte door de ontsnapping van Nibali.

"Ze waren maar met zijn drieën, dus ik maakte me geen echte zorgen. Vooral ook omdat ik wist dat de sprintersploegen zouden gaan rijden in de finale."

Richeze

De laatste twee etappes werden gewonnen door Maximiliano Richeze. De 33-jarige Argentijn van Quick-Step Floors klopte zaterdag zijn twee medevluchters en zondag sprong hij op ruim een kilometer van de streep weg uit het peloton en reed solo naar de finish.

Kort achter Richeze kwam eindwinnaar Mollema in het peloton over de meet. De vorige drie edities van de Ronde van San Juan werden gewonnen door de Argentijn Laureano Rosas.