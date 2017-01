Van Gerwen verslaat Anderson en wint Masters voor derde keer op rij

Met zijn eindzege geeft de 27-jarige Van Gerwen zijn wereldtitel van begin deze maand een succesvol vervolg. Toen rekende hij in de finale ook al af met Anderson. Donderdag staan de Nederlander en de Schot alweer tegen elkaar in de eerste speelronde van de Premier League.

Van Gerwen is al maanden in grote vorm. De Masters is de tiende major op rij die hij op zijn naam schrijft. Hij heeft bovendien al 32 wedstrijden niet verloren.

Raymond van Barneveld werd bij de Masters al in de kwartfinales uitgeschakeld. Anderson plaatste zich voor de finale door dartslegende Phill Taylor, die eerder dit weekend zei dat dit zijn laatste jaar als prof is, te verslaan.

Van Gerwen maakte in de halve finale ook al een uitstekende indruk tegen Adrian Lewis (11-5) en was in de kwartfinales te sterk voor de Oostenrijker Mensur Suljevic. Met zijn eindzege verdiende hij 60.000 Engelse pond (ongeveer 70.000 euro).

Hoog niveau

Net als op het WK speelden Van Gerwen en Anderson zondag op de Masters een finale van zeer hoog niveau. Na vijf legs was het weliswaar al 4-1 voor de Vlijmenaar, maar beide darters hadden op dat moment en gemiddelde van boven de 110 punten per drie pijlen.

In het vervolg van de partij kwam Anderson wat terug (6-4), maar bij 8-4 voor Van Gerwen washet zo goed als beslist. Uiteindelijk won hij met 11-7 en een gemiddelde van ruim 109. De 103,6 van Anderson was lang niet genoeg voor de eindzege.