Amerikaan So volgt Carlsen op als winnaar Tata Steel Chess

De 23-jarige So, geboren op de Filipijnen, won zondag in de dertiende en laatste ronde van Ian Nepomniachtchi uit Rusland en stelde daarmee de eindzege veilig.

So eindigde daardoor op negen punten en is niet meer in te halen door zijn concurrenten, die allemaal nog bezig zijn aan hun dertiende en laatste partij van Tata Steel Chess.

In totaal won So vijf partijen en speelde acht keer remise, onder anderen tegen Carlsen en de Nederlandse troef Anish Giri. De Amerikaan verloor geen enkele partij.

Timman

Voor So is het zijn eerste eindzege ooit in Wijk aan Zee. De 26-jarige Carlsen was in 2016, 2015 en in 2013 de beste. In 2014 en in 2012 won de Armeniër Levon Aronian.

De laatste Nederlandse eindzege was in 1985, toen Jan Timman de won.