Van der Poel in tranen na 'grootste teleurstelling' uit loopbaan

De 22-jarige Nederlander reed vier keer lek en moest uiteindelijk genoegen nemen met zilver. "Dit is de grootste teleurstelling sinds ik begonnen ben met fietsen", aldus Van der Poel. "Het is heel pijnlijk als je verliest door pech."

Van der Poel pakte direct na de start een voorsprong van een seconde of vijftien, maar daarna kreeg hij te maken met lekke banden. Drie keer moest hij van fiets wisselen, waardoor Van Aert kon terugkomen.

"Tot en met mijn derde lekke band had ik er al nog alle vertrouwen in dat ik kon winnen, maar toen kreeg ik er nog een. Die laatste was een flink eind van de materiaalpost, dus toen wist ik dat het klaar was."

"Ik denk dat ik alles goed gedaan heb tijdens mijn race. Na mijn derde lekke band zat ik in het wiel van Van Aert en had ik nog steeds het gevoel dat ik de sterkste was, maar toen moest ik voor de vierde keer wisselen. Dat was echt vreselijk."

Achterband

Van der Poel zag Van Aert door zijn laatste lekke band twintig seconden van hem wegrijden, terwijl er nog minder dan twee ronden te gaan waren. Dat gat wist de Brabander niet meer te dichten.

"Ik denk niet dat ik mentaal ben ingestort. Ik ben tempo blijven rijden zodat ik nog had kunnen aansluiten als Wout pech zou krijgen, al wist ik in mijn hoofd al dat het zilver zou worden. Wout had twintig seconden en bovendien had het me veel kracht gekost om een halve ronde op een lekke band te rijden."

Van Aert kreeg tijdens de cross van iets meer dan een uur maar te maken met één lekke band. De 22-jarige Vlaming besloot zondag na de verkenning van het parcours op aanraden van zijn ploegleider Niels Albert om op gifgroene banden uit 1997 te starten.

"Ik heb ze twee jaar geleden bij het WK in Tabor voor het eerst gebruikt en de ondergrond hier in Bieles was nu bijna hetzelfde als toen", zei Van Aert over zijn bandenkeuze. "Ik probeerde tijdens de verkenning ook normale banden, maar ik had het gevoel dat die een groter risico zouden geven om lek te rijden."

Stenen

Van der Poel vond na afloop niet dat hij ook voor ander materiaal had moeten kiezen. "Ik rijd het hele jaar al op deze banden. Ik houd me aan mijn eigen plan en kijk niet naar wat anderen doen."

"Bij de wereldbekerwedstrijd in Namen in december was er net als hier ook een parcours met veel stenen, en toen reed ik geen enkele keer lek", vervolgde de Nederlands kampioen.

"Dit was gewoon pech. Ik heb speciaal nog met iets hardere banden gereden dan normaal, maar je hebt ook grip nodig in de rest van het rondje. Je moet keuzes maken."

Van der Poel heeft één wereldtitel achter zijn naam staan, uit 2015. Vorig jaar eindigde hij als vijfde. Van Aert won toen eveneens en prolongeerde in Luxemburg dus zijn titel.