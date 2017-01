Luiten eindigt dankzij sterke slotronde als 21e bij Qatar Masters

De 31-jarige Rotterdammer had voor zijn vierde ronde 67 slagen nodig, vijf onder het baangemiddelde. Met een totaal van 279 (negen onder par) belandde hij op de gedeelde 21e plaats.

"In de laatste ronde ging het eindelijk een beetje lopen", zei Luiten, die daarvoor twee keer op 71 slagen en een keer op 70 was uitgekomen.

De winst in Doha ging naar de 21-jarige Zuid-Koreaan Wang Jeung-hun, die zijn zenuwen het beste in bedwang hield tijdens de noodzakelijke play-off met de Zweed Joakim Lagergren en Jaco van Zyl uit Zuid-Afrika.

Het drietal was na vier rondes uitgekomen op een totaal van 272 slagen, zestien onder par. Op de extra hole slaagde alleen Wang erin een birdie te produceren, goed voor de hoofdprijs van ruim 389.000 euro in Doha.

Zes birdies

Luiten was na zijn laatste rondgang langs achttien holes vooral te spreken over het putten. "Ik sloeg de ballen dicht bij de vlag en dan maak je ook vrij makkelijk -5 op de tweede negen'', zei de tweevoudig winnaar van het KLM Open, die in totaal zes birdies maakte en één bogey moest toestaan op zijn scorekaart.

De nummer 61 van de wereld keek desondanks ontevreden terug op zijn tweede toernooi van 2017. "Ik heb deze week mijn kansen gewoon niet benut. Dan wordt het lastig, zeker als je ziet hoe makkelijk de baan speelde."

Luiten reist nu naar Dubai voor de Desert Classic, het derde toernooi uit de Europese Tour in de woestijn. Hij mikt op een plek bij de beste vijftig van de wereld eind maart. Dan is hij namelijk gekwalificeerd voor de Masters, in april de eerste major van het jaar.