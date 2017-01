Van Gerwen naar halve finales Masters, Van Barneveld uitgeschakeld

Van Gerwen had het tegen Mensur Suljovic alleen in de openingsfase van de partij lastig, maar liep daarna vrij simpel weg bij de Oostenrijkse nummer acht van de wereld en won uiteindelijk met 10-4.

De wereldkampioen liet drie keer een kans op een 170-finish liggen, maar haalde desondanks een gemiddelde van ruim 107 punten per beurt.

In de strijd om een plek in de finale treft Van Gerwen, de mondiale nummer één, later op de dag de Engelsman Adrian Lewis, die met 10-6 te sterk was voor Robert Thornton.

Van Gerwen schreef vorig jaar het eerste majortoernooi van het jaar op zijn naam door in de eindstrijd Dave Chisnall te verschalken (11-6).

Van Barneveld

Van Barneveld, de bedwinger van Chisnall in de eerste ronde, slaagde er zondag niet in zich onder de laatste vier spelers te scharen. De Zuid-Hollander was niet opgewassen tegen de Schot Gary Anderson: 10-6.

De 49-jarige Van Barneveld begon de wedstrijd nog wel spectaculair en gooide al in de tweede leg een 170-finish, waarmee hij op 1-1 kwam.

Anderson schrok er niet van en liep razendsnel uit naar een 4-1 voorsprong. Die marge bleek voldoende voor de nummer twee van de wereld, die de mondiale nummer tien nog wel terug zag komen tot 7-5. Anderson maakte het uiteindelijk gedecideerd af.

De verliezend WK-finalist kruist in de halve finales de degens met de Engelsman Phil Taylor, die Peter Wright knap met 10-5 opzij zette.

Bij het toernooi in Engeland doen de zestien beste darters ter wereld mee. Het evenement telt niet mee voor de wereldranglijst.