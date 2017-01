Viervoudig olympisch kampioen Farah vreest Trumps inreisverbod

De 33-jarige Farah woont al zes jaar in Oregon, maar is geboren in Somalië. Het reisverbod, dat door Trump voor negentig dagen is ingesteld, geldt onder meer voor mensen uit het Afrikaanse land.

Ook burgers afkomstig uit Irak, Syrië, Iran, Libië, Sudan en Jemen worden voorlopig geweerd uit de Verenigde Staten. Farah is geboren in Somalië, maar vertrok al op achtjarige leeftijd naar Engeland.

"Het is heel zorgwekkend dat ik straks aan mijn kinderen moet vertellen dat papa straks misschien niet thuiskomt door een regel die gebaseerd is op onwetendheid en vooroordelen", zegt Farah in een statement op zijn Facebook-pagina.

"Op 1 januari van dit jaar werd ik nog geridderd door de koningin van het Verenigd Koninkrijk. 26 dagen later lijkt het erop dat president Trump van mij een soort alien heeft gemaakt."

Trainingskamp

Het is nog niet duidelijk of en wanneer Farah, die niet beschikt over een Somalisch paspoort, kan terugkeren naar huis. De Britse atleet is momenteel in Ethiopië, waar hij een trainingskamp volgt als voorbereiding op de WK atletiek van augustus in Londen.

Een federale rechter in de Amerikaanse staat New York bepaalde zaterdag nog dat personen die in de Verenigde Staten zijn geland en een geldig visum hebben, moeten worden toegelaten. Farah, olympisch kampioen op de 5 en 10 kilometer, maakt zich desondanks zorgen.

"Ik ben een Brit die al zes jaar in Amerika woont. Ik werk hard, lever een bijdrage aan de samenleving, betaal belasting en heb vier kinderen opgevoed in een land dat we beschouwen als thuis. En nu wordt mij, samen met vele anderen, verteld dat we mogelijk niet meer welkom zijn."