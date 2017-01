Wereldrecord Japanner Watanabe (19) op 200 meter schoolslag

Daarmee was hij 26 honderdsten sneller dan de oude toptijd. Die was sinds september 2012 in handen van zijn landgenoot Akihiro Yamaguchi.

"Ik ben erg verrast, ik had niet verwacht dat ik het wereldrecord kon verbeteren", reageerde Watanabe. "Ik wil een zwemmer worden die records blijft verbeteren."

Afgelopen zomer bracht Watanabe al het olympisch record op zijn naam op de 200 meter schoolslag. In Rio de Janeiro zwom hij in de halve finales naar 2.07,22. In de finale kon de Japanner de verwachtingen niet waarmaken en finishte hij als zesde.