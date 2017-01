'NOC*NSF moet traumahulp bieden bij misbruik'

Dat zegt Iva Bicanic, hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum van het UMC Utrecht, zaterdag in De Volkskrant. Net als andere deskundigen stelt ze dat seksueel misbruik in de sport een eigen karakter heeft waardoor het in de meeste gevallen nooit naar buiten komt.

Slachtoffers vertellen in getuigenissen in het dagblad dat de sterke band tussen pupil en de schaamte hierover ervoor zorgt dat veel slachtoffers een leven lang over het misbruik zwijgen. Het blindelingse vertrouwen dat ouders hebben in jeugdtrainers en begeleiders draagt hier ook aan bij.

"Binnen de sport spelen verschillende mechanismen die ertoe leiden dat het misbruik lang onontdekt blijft", zegt Bicanic. "Een dader bouwt eerste een relatie op met een kind en zijn ouders."

De familiaire relatie zorgt voor een loyaliteitsconflict. Het kind is volgens de psycholoog bang dat zijn omgeving hem niet zal geloven. Hij maakt daarbij een vergelijking met misbruik in de huiselijke kring, dat ook vaak pas laat naar buiten komt.

NOC*NSF

NOC*NSF zegt slachtoffers professionele hulp te zullen bieden. De koepel kondigde onlangs aan dat het seksueel misbruik in de sport gaat onderzoeken. Hoe ze de hulp precies gaan aanbieden wordt nog bekeken. "Het is niet zo dat wij zullen zeggen: bedankt voor uw melding, ga maar naar de huisarts", zegt een woordvoerder van NOC*NSF.

Aanleiding voor het onderzoek naar seksueel misbruik in de sport is het misbruikschandaal in Engeland, waarbij tientallen voetbalclubs betrokken zijn. In november traden oud-voetballers, onder wie ex-profs, naar buiten met de mededeling dat zij jarenlang misbruikt waren door trainer Barry Bennell van de club Crewe Alexandra.