Dartslegende Taylor zegt aan laatste jaar bezig te zijn

"Wat er ook gebeurt, dit is mijn laatste jaar", aldus 'The Power' in Milton Keynes, waar hij de Unibet Masters was begonnen met een overwinning op landgenoot Michael Smith (10-6).

De 56-jarige Engelsman had al eerder laten doorschemeren dat zijn afscheid nabij is. Na zijn uitschakeling vorige maand in de kwartfinales van het WK, waar hij moest buigen voor Raymond van Barneveld, sprak Taylor echter weer strijdlustige taal.

"Ik kom terug. Volgend jaar doe ik weer mee aan het WK'', riep Taylor, die het darts lange tijd domineerde.

Het komende WK wordt zijn laatste, zo maakte Taylor vrijdag duidelijk. "Na dit jaar is het klaar voor mij. Of ze moeten me heel veel meer geld gaan betalen'', zei hij lachend.

"Ik heb dertig jaar aan de top gestaan, nu is er een nieuwe heerser, Michael van Gerwen. Laat hem het nieuwe uithangbord zijn."