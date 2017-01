Van der Poel voorstander van openbaar maken dopingcontroles

"Als je niks te verbergen hebt lijkt het mij niet onlogisch om het online te zetten. Ik denk dit goed is voor de sport om transparantie te krijgen. Ik ben er voorstander van om elke dopingcontrole openbaar te maken. Misschien is dat iets waar we in toekomst naar toe kunnen werken", vertelt Van der Poel vrijdag tegenover het AD.

De Nederlandse favoriet voor de wereldtitel reageert daarmee op de discussie die is ontstaan nadat hij samen met de Belg Kevin Pauwels een formulier van een dopingcontrole online had gezet.

Regerend wereldkampioen Wout van Aert deed dat niet. De Belg kampte de afgelopen weken met een knieblessure en wilde niet zijn dopingcontroles op internet zetten.

"Dat Wout het niet online zet is zijn goed recht natuurlijk", reageert Van der Poel op de woorden van zijn grootste concurrent voor de regenboogtrui.

Offday

Van der Poel verwacht dat hij zondag bij het WK in Luxemburg helemaal fit aan de start kan verschijnen. Hij kende de laatste weken lichte fysieke problemen en kende afgelopen weekend een "offday" bij de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide.

"Ik zit nu op negentig procent van mijn conditie. Maar die laatste tien procent zal er voor zondag nog wel bij komen. En eerlijk gezegd verwacht ik dat Wout ook best in orde zal zijn.''

Parcours

Het parcours in Bieles bevalt Van der Poel wel, al vindt hij het te ver gaan om te zeggen dat de omloop op zijn lijf geschreven is. Omwille van de veiligheid van de coureurs besloot de UCI donderdag een schuin lopend gedeelte van het rondje te vereenvoudigen. Door de vorst en de sneeuw gingen veel renners daar tijdens de training onderuit.

"Van mij had die aanpassing niet gehoeven, want dit was nou net een technisch stuk waar je het verschil kon maken. Niettemin blijf ik het een leuke omloop vinden. Ik hoor dat het dit weekend weer boven nul graden zal zijn, dat kan van invloed zijn op het rondje. Een echte modderpoel wordt het niet; daarvoor zit de vorst veel te diep in de grond.''