'Ook Sifan Hassan laat EK indoor schieten'

Hassan traint sinds enkele maanden in de Verenigde Staten en komt niet voor het indoorseizoen naar Europa, meldt de NOS.

De wereldkampioene indoor op de 1500 meter indoor komt wel in de VS in actie bij twee indoorwedstrijden. Zaterdag verschijnt ze aan de start bij de 3000 meter op de World Indoor Tour in Boston. Op 11 februari loopt ze dezelfde afstand op de Millrose Games in New York.

Hassan maakte in december bekend dat ze in de VS onder de Amerikaanse coach Alberto Salazar gaat trainen. De omstreden trainer heeft ook onder meer olympisch kampioenen Mo Farah en Matthew Centrowitz onder zijn hoede.

Eerder deze maand maakte Schippers bekend dat ze niet naar Belgrado afreist voor de EK. De sprintster geeft de voorkeur aan trainingen om zich voor te bereiden op outdoorwedstrijden in de zomer.

Schippers en Hassan waren door de Atletiekunie al genomineerd voor de EK vanwege hun prestatie op de WK indoor van maart vorig jaar.

De EK indoor in Belgrado zijn van 3 tot en met 5 maart.