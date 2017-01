Bolt raakt één olympische titel uit 2008 kwijt door dopingstraf teamgenoot

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maakt woensdag bekend dat Carter bij een hertest van zijn bloed- en urinestalen van de Spelen van 2008 is betrapt op dopinggebruik. Het Jamaicaanse team moet daardoor zijn olympische titel inleveren.

De 30-jarige Bolt is nu achtvoudig in plaats van negenvoudig olympisch kampioen. De sprinter schreef afgelopen zomer in Rio de Janeiro nog geschiedenis door zijn 'triple triple' te voltooien. Hij won net als in Peking (2008) en Londen (2012) goud op de 100 meter, de 200 meter en de 4x100 meter estafette.

Bolt was in 2008 samen met slotloper Carter, Michael Frater en Asafa Powell de beste in de estafette-finale door een wereldrecord van 37,10 te noteren. Trinidad & Tobago eindigde als tweede, maar zal nu de gouden medaille krijgen. Japan schuift op van brons naar zilver en Brazilië is de nieuwe nummer drie in de uitslag.

Nederland (Maarten Heisen, Guus Hoogmoed, Patrick van Luijk en Caimin Douglas) kwam als zevende over de streep in de olympische finale.

Ook de Russin Tatjana Lebedeva werd bij een hertest betrapt op doping. Zij moet haar zilveren medailles bij het verspringen en het hinkstapspringen in Peking inleveren.

Methylhexanamine

De nu 31-jarige Carter is volgens het IOC positief bevonden op methylhexanamine. Dat is een stimulerend middel dat zorgt voor een hogere staat van paraatheid van het lichaam en daarom verboden is op wedstrijddagen.

Carter, die een persoonlijk record heeft van 9,78 op de 100 meter, hoorde ook tot de gouden Jamaicaanse ploeg op de 4x100 meter estafette bij de Spelen van 2012 en de WK's van 2011, 2013 en 2015. De straf van woensdag gaat alleen over de Spelen van 2008.

Het IOC startte vorig jaar maart in samenwerking met het mondiale antidopingagentschap WADA met het doelgericht opnieuw testen van bloed- en urinestalen van de Zomerspelen van 2008 en 2012.

In totaal werden er 454 hertesten uitgevoerd van de Spelen van Peking en daardoor werden zeker 31 nieuwe dopinggevallen ontdenkt. Er gingen al lange tijd geruchten dat Carter bij die positieve gevallen hoorde.

Succesvolle

Bolt is door de straf van Carter niet langer de gedeeld meest succesvolle atleet in de olympische geschiedenis. De Fin Paavo Nurmi en de Amerikaan Carl Lewis hebben beide negen gouden medailles op hun erelijst staan.

Bolt zal zijn aantal olympische medailles niet meer kunnen uitbreiden. De atletieklegende heeft meermalen gezegd dat hij na de wereldkampioenschappen (outdoor) van komende zomer in Londen een punt achter zijn loopbaan zal zetten.