Isinbayeva kwaad op klokkenluiders in Russische dopingzaak

"Ik heb een aantal vragen: Waarom informeren ze de bevoegde autoriteiten niet, in plaats van dingen met een verborgen camera te filmen en de beelden verkopen? En waarom worden atleten opnieuw beschuldigd zonder bewijs?", schrijft de 34-jarige Russische op Instagram.

De inmiddels gestopte Isinbayeva werd vorige maand benoemd tot hoofd van de nieuwe raad van toezicht van het Russische antidopingbureau RUSADA. Ze reageert nu op een documentaire van de Duitse zender ARD over dopinggebruik in Rusland die zondag werd uitgezonden.

In de documentaire werd met verborgen camera vastgelegd dat de geschorste trainer Vladimir Kazarin tijdens een training van de atleet Artem Denmukhametov aanwezig was in de sporthal.

De Duitse journalist Hajo Seppelt sprak met de Russische atleet Andrey Dmitriev over wegens doping geschorste sporters en coaches. "Er zou verandering komen, maar deze mensen zijn nog steeds in de sport actief", zei Dmitriev doelend op Kazarin.

Eerder vluchtten klokkenluiders Vitaly Stepanov en Yuliya Stepanova naar de Verenigde Staten. Russische atleten mogen nog altijd niet aan internationale wedstrijden meedoen van atletiekbond IAAF vanwege een onderzoek van wereldantidopingbureau WADA waaruit bleek dat er een door de staat gesteund dopingnetwerk was in Rusland. .

Autoriteiten

Isinbayeva vindt dat de beschuldiging van een staatsgestuurd dopingnetwerk in Rusland om een nadere verklaring vraagt.

"In mijn opinie moeten we eerst definiëren wat het woord 'staat' betekent", aldus de oud-atlete. "Is dat de president en zijn ondergeschikten, of elke inwoner van de Russische staat?"

Isinbayeva benadrukt dat schone sporters lijden onder dopingzondaars. "Ik ben tegen alle vormen van doping en tegen de mensen die de dopingregels schenden", verzekerde de Russin. "Maar ik ben ook tegen hen die zonder bewijs en zonder reden de schuldige en onschuldige atleten op een hoop vegen en iedereen beschuldigen."

"En dat is precies wat er gebeurt met de schone atleten in ons land, door mensen die zelf gefaald hebben in hun sportloopbaan."

Bewijzen

Isinbayeva wil opkomen voor de belangen van de eerlijke sporters in haar land. "Ik verklaar dat er schone sporters waren, zijn en zullen blijven in Rusland. Het is mijn doel om dat te bewijzen."

"In ons land is er een groot aantal eerlijke en schone sporters, die bereid zijn om daarover te praten. Helaas zijn zijn slachtoffers van falende sporters die de dopingregels hebben geschonden en op die manier geld wilden verdienen."

Atletiektoernooi

De Russische atletiekbond meldt woensdag dat ze massale afzeggingen bij een recent atletiektoernooi gaat onderzoeken. Aangekondigde dopingcontroles zouden voor veel Russische atleten de reden zijn geweest om kort voor het toernooi in Orenburg af te zeggen. Om hoeveel atleten het gaat, is niet bekend.

"Er is informatie dat slechts een deel van de atleten is verschenen'', zegt voorzitter Dmitri Sjljachtin van de Russische atletiekbond. "We hebben direct gereageerd en een onderzoek ingesteld.''