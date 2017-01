Oranje met MLB-spelers Gregorius en Profar op World Baseball Classic

Het aantal spelers in de selectie komt daarmee op zes. Eerder zegden Andrelton Simmons, Xander Bogaerts, Jonathan Schoop en Rick van den Hurk al hun deelname toe.

De 26-jarige Gregorius speelt in de MLB voor New York Yankees. Hij kwam in 2011 voor het laatst uit namens 'Team Kingdom of the Netherlands', zoals Oranje tijdens de WBC heet.

Destijds had korte stop Gregorius een groot aandeel in de historische wereldtitel die werd behaald na een 2-1 zege op Cuba in de finale.

Profar (23) is multifunctioneel en speelt zijn wedstrijden voor Texas Rangers. Hij deed in 2013 al eens mee bij Nederland tijdens de WBC. Destijds werd hij voor de halve finale bij de selectie gehaald. Oranje overleefde de halve eindstrijd toen niet.

Groep A

Nederland staat onder leiding bondscoach Hensley Meulens en is bij de WBC ingedeeld in groep A met Zuid-Korea, Chinese Taipei en Israël. De groepsduels worden gespeeld in Seoul.

Op dinsdag 7 maart begint Oranje met een wedstrijd tegen thuisland Zuid-Korea. Vervolgens wachten confrontaties met Chinese Taipei (8 maart) en Israël (9 maart).