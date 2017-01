Verhoeven verwacht dat Hari hem ook in tweede gevecht niet zal stoppen

"Badr gaat mij niet stoppen", zegt Verhoeven voor de camera van NUsport. "Dat heeft hij de vorige keer niet gedaan en dat gaat hij de volgende keer ook niet doen. Als hij het nog een keer wil doen, dan doen we het nog een keer."

De 32-jarige Hari liet eerder deze maand weten dat hij in mei of juni klaar is om revanche te nemen, nadat hij in december het gevecht tegen Verhoeven in het Duitse Oberhausen moest staken vanwege een spierscheuring in zijn onderarm. Het is echter nog niet zeker of het dit voorjaar al tot een nieuwe confrontatie komt.

"Als we het rond kunnen maken, dan gaan we het zeker doen", zegt Verhoeven. "Maar er is nog niks definitief. We hebben ook nog geen tijd en locatie. Er moeten nog zoveel dingen besproken worden. Het is zo'n grote wedstrijd, dat wordt niet over een of twee nachten besproken en vastgelegd. Er gaat wat tijd overheen, maar wie weet."

Agressie

Doordat Hari de vorige keer geblesseerd raakte, kende het 'gevecht van de eeuw' geen climax, al maakte de uiteindelijke winnaar Verhoeven weinig uit. "Uiteindelijk is het gewoon heel simpel. Ik trap hem op zijn arm en hij stopt. Dat is het belangrijkste toch?"

Na afloop vertelde Hari dat hij had gewonnen als hij niet geblesseerd was geraakt. "Dat is een raar antwoord natuurlijk", aldus de Brabander. "Dat is hetzelfde als ik zeg: 'als jij mijn arm niet kapot had getrapt, dan had ik je knock-out geslagen'. Dat is een beetje een vreemde verwoording, maar het is wat het is."

Toch hoopt Verhoeven dat hij Hari zonder opgave kan verslaan. "Ik hoop dat hij de volgende keer niet voortijdig eruit gaat als hij een beetje last van zijn arm krijgt. Ik ben klaar en ik heb er zin in. Ik heb met gebroken handen en gebroken benen gevochten, dus ik stop nooit."

Verhoeven voelt geen extra agressie tegen Hari na het laatste duel. "Iedereen traint hard om zich goed voor te bereiden, dus ik respecteer iedereen. Op het moment dat ik in de ring sta, laat ik zien dat ik de beste ben. Dat heeft niks met agressie of haat te maken."

"Uiteindelijk is het een gecontroleerde agressie, want je hebt natuurlijk wel een bepaalde agressie nodig om die wedstrijd in te gaan. Maar mijn haat tegen Badr is nul."

Rechtszaak

Overigens is het niet alleen afhankelijk van een akkoord tussen beide partijen en de organisatie of het gevecht in het voorjaar doorgaat. Hari moet op 7 februari voor de rechter moet verschijnen en krijgt mogelijk een celstraf vanwege ernstige mishandeling van de inmiddels vermoorde zakenman Koen Everink tijdens het dancefeest Sensation White in de Arena in 2013.

Verhoeven houdt zich niet bezig met de rechtszaak. "Ik volg het niet en het interesseert mij niet. Hij is een groot sportman en heeft veel gepresteerd, dus daar focus ik mij op. Ik houd mij niet bezig met de randzaken."