Heemskerk gaat weer trainen onder Wouda in Eindhoven

De twee werkten tot september 2015 ook al samen, waarna de Zuid-Hollandse zwemster naar het Franse Narbonne verhuisde om onder coach Philippe Lucas te gaan trainen.

De samenwerking tussen de Franse trainer en Heemskerk werd geen succes. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro bleef de 29-jarige Heemskerk ver verwijderd van een finaleplaats op de 100 en de 200 meter vrije slag en op de 4x100 meter werd ze teleurstellend vierde met de Nederlandse ploeg.

Kort na de Spelen brak Heemskerk met Lucas, die bekend staat om zijn zware trainingen. Ze liet vervolgens in december de WK kortebaan in Windsor schieten, maar is inmiddels wel weer volop in training.

"Ik heb de opbouwperiode gebruikt om na te denken waar en bij wie ik mijn carrière wil voortzetten. Ik verheug me enorm op de samenwerking met Marcel en heb er veel vertrouwen dat we het maximale eruit zullen halen", schrijft Heemskerk maandag op haar website.

Tokio 2020

Onder leiding van Wouda richt Heemskerk zich op de WK langebaan komende zomer in Boedapest en de EK langebaan van 2018 in Glasgow. Na die EK zal Heemskerk besluiten of ze doorgaat tot de Spelen in 2020 in Tokio.

Mocht Heemskerk Tokio halen dan worden dat haar vierde Spelen. Met de estafetteploeg won ze goud in Peking (2008) en zilver in Londen (2012). Individueel wacht ze nog op een olympische plak.

Wouda had in Rio wel succes. Als coach van de openwaterzwemmers zag hij Sharon van Rouwendaal, die nog wel in Frankrijk traint onder Lucas, en Ferry Weertman goud pakken op de tien kilometer.

Na de Spelen werd de maadag 45 jaar geworden Marcel Wouda door zwembond KNZB benoemd tot hoofdcoach. Hij heeft de zwemmers op het Nationaal Trainingscentrum in Eindhoven onder zijn hoede en is verantwoordelijk voor de volledige sectie topzwemmen.