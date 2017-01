Los Angeles Lakers lijdt grootste nederlaag in clubhistorie

De grootste nederlaag tot maandag van de Lakers was een 123-75 verliespartij tegen Utah Jazz in maart 2016. Voor de Mavericks was het de grootste zege in de clubgeschiedenis.

"Zij schoten raak. Wij niet. En zij verdedigden, wij niet. Zo simpel is het", verklaarde Lakers-speler Larry Nance Jr. de nederlaag.

Lakers-coach Luke Walton probeerde nog iets positiefs te halen uit het verlies. "We kunnen hier veel van leren", aldus Walton. "Maar wat precies, dat vertel ik de spelers achter gesloten deuren. We houden dat we intern. Ik denk dat zij zich van binnen net zo slecht voelen als ik."

31 titels

De grote nederlaag past in het seizoen van de Lakers. Met zestien zeges en 32 nederlagen is de ploeg uit Los Angeles hekkensluiter in de Western Conference van de NBA.

Dallas Mavericks doet het niet veel beter en staat twee plekken hoger op de ranglijst die wordt aangevoerd door Golden State Warriors.

Zeven jaar geleden waren de Lakers nog kampioen. In totaal pakte de ploeg zestien keer de titel in de NBA.