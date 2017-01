Fed Cup-captain Haarhuis in gesprek met Hogenkamp na forse kritiek

Hogenkamp werd door Haarhuis buiten de selectie gelaten voor het duel met Wit-Rusland, omdat ze kampt met een polsblessure. Ze had zelf juist goede hoop dat ze fit genoeg was voor de ontmoeting in februari.

De nummer 134 van de wereld had tegen de lokale zender Radio 8 geen goed woord over voor de "niet heel sterke" communicatie van Haarhuis, die haar per telefoon vertelde dat ze niet in de selectie zat.

"Dit soort dingen hoor je niet in de media te bespreken maar met elkaar", zegt Haarhuis vrijdag tegen De Telegraaf. "Natuurlijk ga ik dit met Richel bespreken. Als er kritiek is waar ik me door aangesproken voel, ga ik daar zeker iets mee doen."

Krajicek

Hogenkamp wordt tegen Wit-Rusland vervangen door Michaëlla Krajicek. De kwartfinale in Minsk wordt gespeeld op 11 en 13 februari.

Nederland stuntte vorig jaar door in de Fed Cup de halve eindstrijd te halen. Frankrijk was daarin met 3-2 te sterk. Naast Hogenkamp maken ook Kiki Bertens, Arantxa Rus en Cindy Burger deel uit van het Nederlandse team.