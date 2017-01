Red Bull-talent Verschoor (16) promoveert naar Formule Renault 2.0

Verschoor maakte afgelopen jaar zijn debuut in de autosport, nadat hij bij het karten was ontdekt door Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko. In 2016 werd hij direct twee keer kampioen in de Formule 4 voor het Nederlandse MP Motorsport.

De Formule Renault 2.0 heeft een aantal Formule 1-coureurs voortgebracht. Onder anderen Stoffel Vandoorne, Carlos Sainz en Valtteri Bottas kroonden zich in het verleden tot kampioen in deze klasse.

"Het is een logische stap in mijn carrière", vertelt Verschoor op Instagram. "De keuze om in de Formule 4 te rijden met MP Motorsport en de KNAF is echt een goede beslissing geweest voor mijn debuutseizoen in de autosport. Ik heb me geweldig in de kijker gereden."

Vertrouwen

Verschoor rijdt ook komend jaar voor het Nederlandse team. "In overleg met Red Bull heb ik opnieuw gekozen voor MP. Ik heb veel vertrouwen in het team en daarom kijk ik ook uit naar het nieuwe seizoen."

"Ik heb deze winter genoeg testkilometers gemaakt in de Formule Renault-auto. Het doel is opnieuw om te winnen, al besef ik wel dat het nu dubbel zo lastig wordt tegen jongens die in hun tweede of derde seizoen Formule Renault zitten."

Neil Verhagen wordt de ploeggenoot van Verschoor in de Formule Renault. Het 15-jarige talent is nieuwkomer in het Red Bull-programma en won meerdere wedstrijden in Amerikaanse raceklasses. Verhagen is een Amerikaan met een Nederlandse vader.

Verschoor rijdt momenteel in Nieuw-Zeeland waar hij het klassement aanvoert in de Toyota Racing Series. Het talent uit Benschop maakt ook nog deel uit van het KNAF Talent First-programma.