PSV huldigt wereldkampioen darts Van Gerwen

Van Gerwen wordt geëerd omdat hij eerder deze maand het WK van de PDC won. De darter uit Gemonde is al een jaar in topvorm en won in 2016 25 toernooien.

De 27-jarige Brabander is een supporter van PSV en bezoekt regelmatig wedstrijden van de huidige nummer drie van de Eredivisie. Tijdens het WK in Londen zat PSV-doelman Jeroen Zoet in het publiek om Van Gerwen te steunen.

De wedstrijd tussen PSV en sc Heerenveen begint zondag om 16.45 uur. De Friezen staan één plaats onder PSV op de ranglijst.

