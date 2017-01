Dafne Schippers verkiest trainingen boven deelname aan EK indoor

"Na een lang en intensief seizoen in 2016 hebben we met het team besloten om dit jaar wat meer nadruk te leggen op trainingsarbeid, zodat ik me optimaal kan voorbereiden op het outdoorseizoen", schrijft de wereldkampioene op de 200 meter dinsdag op haar website.

"Helaas voor de trouwe fans zal ik dus niet verschijnen aan de start van de indoorwedstrijden. Hopelijk volgend jaar weer, maar voor nu keihard aan het trainen voor een mooi outdoorseizoen."

Hoogtepunt voor Schippers moet de WK in augustus in Londen worden. Momenteel is de 24-jarige Utrechtse in Zuid-Afrika op trainingskamp. "Ik voel me ontspannen, sterk en merk dat ik er in Zuid-Afrika weer steeds meer plezier in krijg. Er is geen afleiding van buitenaf en dat is heel prettig."

Titelhouder

Vorig jaar kende Schippers nog een aardig indoorseizoen met onder meer zilver op de 60 meter bij de WK in Portland. Na de Olympische Spelen afgelopen zomer in Rio de Janeiro, waar Schippers zilver pakte op de 200 meter, kwam ze alleen nog in actie op de Diamond League in Brussel.

Hoewel ze er niet bij zal zijn op de EK indoor was Schippers door de Atletiekunie wel opgenomen in de voorselectie voor het toernooi in de Servische hoofdstad.