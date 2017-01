Krajicek vervangt Hogenkamp in Fed Cup-selectie

Het keurkorps van Haarhuis bestaat verder uit kopvrouw Kiki Bertens, Cindy Burger en Arantxa Rus.

De 24-jarige Hogenkamp, die 134 staat op de wereldranglijst, herstelt momenteel van een operatie aan haar pols. Haarhuis verwacht daarom niet dat ze op tijd in vorm zal zijn voor de confrontatie in Minsk, die op 11 en 12 februari gespeeld wordt.

"De linkerpols van Richel is op dit moment helaas nog niet volledig hersteld. Het zou dan pas haar tweede wedstrijd in Minsk zijn na de kwalificatieronde in Australië. Dat is op dit moment een te groot risico. Ik hoop dat het herstel spoedig komt, zodat ze er in april weer bij kan zijn", aldus Haarhuis in een persbericht.

Hardcourt

Het Fed Cup-duel in de Chizhovka Arena wordt op hardcourt gespeeld. Bij winst staat Nederland in de halve finale tegenover Frankrijk of Zwitserland.

Wit-Rusland komt in 2017 voor het eerst uit in de Wereldgroep, terwijl Nederland vorig jaar indruk maakte door de halve finale te halen. "Het team heeft in 2016 een geweldige prestatie neergezet", beseft Haarhuis, die vanaf dit jaar ook captain is van het Nederlandse Davis Cup-team.

"Hierdoor staan we nu bij de laatste acht landen en we hopen het succes van vorig jaar verder door te zetten. Ik heb er vertrouwen in dat het bereiken van de halve finales weer mogelijk is."