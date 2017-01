Dertiende eindzege Peterhansel in Dakar Rally, trucker De Rooy derde

De Rooy begon de dag met een achterstand van bijna veertig minuten op de Rus Eduard Nikolaev en zo'n 25 minuten op nummer twee Dmitry Sotnikov.

Die achterstand wist de Brabantse trucker in de 60 kilometer korte slotetappe naar Buenos Aires niet meer te overbruggen. Hij verloor nog eens twee minuten op Nikolaev, die in Argentinië zijn tweede eindzege boekte.

De Rus was eerder in 2013 de sterkste in de loodzware woestijnrally.

Peterhansel

De 51-jarige Peterhansel staat nu op zes eindzeges bij de motoren en zeven bij de auto's. Daarmee is hij recordhouder. Zijn bijnaam luidt niet voor niets 'Monsieur Dakar'.

Land- en ploeggenoot Sebastien Loeb was zaterdag de rapste en bleef Peterhansel negentien seconden voor. Peterhansel hield in het eindklassement een voorsprong van vijf minuten en dertien seconden op Loeb over.

Donderdag dreigde Peterhansel zijn leidende positie kwijt te raken aan Loeb. Enkele uren na de finish werd hij toch nog als winnaar van de dag uitgeroepen.

Peterhansel liep tijdverlies op omdat hij de gewonde Sloveense motorcoureur Simon Marcic na een aanrijding bijstond. Peterhansel bleef bij zijn gewonde collega totdat er medische hulp kwam. De tijd die hij met die stop verloor, kreeg de uiteindelijke winnaar terug van de jury.

Motoren

Bij de motoren ging de eindzege voor het eerst naar een Brit. Sunderland zag zijn leidende positie in de slotrace van zaterdag niet meer in gevaar komen.

De KTM-rijder nam in de vijfde etappe van de Dakar Rally de leiding en verdedigde zijn koppositie in de slotweek met succes.

De Australiër Toby Price, winnaar van vorig jaar, verliet de rally na de vierde etappe waarin hij een been brak.