Westbrook passeert NBA-legende Johnson met negentiende 'triple-double'

Ondanks zijn 21 punten, 12 assists en 11 rebounds kon Westbrook de Thunder niet behoeden voor een nederlaag tegen Minnesota Timberwolves: 86-96. Het was de eerste verliespartij in vier wedstrijden voor Oklahoma City.

Westbrook neemt met zijn negentiende 'triple-double' van het seizoen de achtste plek op de ranglijst in. Sinds donderdag stond hij op gelijke hoogte met Johnson, die namens Los Angeles Lakers achttien keer dubbele cijfers op het scorebord bracht in het seizoen 1981/1982.

​Het absolute record staat op naam van Oscar Robertson van Cincinnati Royals: 41 in 1961/1962. Op de tweede plaats volgt NBA-legende Chamberlain, die het kunstje in 1973/1974 liefst 31 keer vertoonde in het shirt van de Lakers. Sindsdien kwam niemand verder dan achttien 'triple-doubles'.

Hoewel Westbrook met zijn negentiende 'triple-double' nog ver verwijderd is van Chamberlain, is het niet uitgesloten dat hij de nummer twee op de ranglijst achterhaalt. De 28-jarige Amerikaan is namelijk pas halverwege het reguliere seizoen met de Thunder.