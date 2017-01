Judobond verbiedt Franssen deelname aan internationale wedstrijden

De bond geeft "een verschil van inzicht over de te volgen route richting de Olympische Spelen van 2020" op als reden voor het besluit.

Volgens Hetteke Frima van NL Sporter, de organisatie die opkomt voor de belangen van topsporters, gaat het om de trainingen van Franssen.

"De bond wil dat alle trainingen op Papendal worden gevolgd, anders volgt uitsluiting. Juul wil zich daar wel aan houden, maar kan niet volledig aan de eis van de bond voldoen. Ze traint zo'n twee keer per week op Papendal, maar studeert in Rotterdam en volgt daar dus ook trainingen", zegt ze.

"Ze kan niet elke keer naar Arnhem komen als haar studie in Rotterdam is. We zijn op een punt beland dat de bond niet meer met Juul wil praten. De deur is dichtgedaan."

NOC*NSF

Franssen, die onlangs nog goud won bij de Grand Slam van Abu Dhabi, kan door de beslissing haar sport niet meer op het hoogste niveau uitoefenen.

Bovendien heeft NOC*NSF op verzoek van de judobond de A-status van Franssen beëindigd, waardoor zij geen aanspraak meer kan maken op voorzieningen die haar topsportcarrière ondersteunen.

De judoka, die nadenkt over mogelijke juridische stappen, is enorm teleurgesteld dat haar carrière buiten haar wil om wordt beëindigd. "Ik wilde alles op alles zetten om er in Tokio voor Nederland bij te zijn, dat wordt mij nu afgenomen. Daar kan en wil ik me niet bij neerleggen."