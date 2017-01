De Rooy heeft eindzege Dakar uit zijn hoofd gezet na pechdag

De Rooy staat met nog twee etappes te gaan op de derde plek van het algemeen klassement, met een achterstand van ruim 24 minuten op de Russische leider Eduard Nikolaev en ruim negentien minuten op de nummer twee Dmitry Sotnikov.

"Die achterstand is te groot om in de anderhalve etappe die nog komt goed te maken", zegt de Brabander tegen De Telegraaf.

"Alleen als wij heel goed rijden en zij helemaal fout, hebben we nog een kans. De zege heb ik wel een beetje uit m’n hoofd gezet. De tweede plek kan nog. Voor de eerste moet er wel een wonder gebeuren. Daar ben ik realistisch in."

Spuit

De Rooy verloor donderdag in de tiende etappe van Chilecito van San Juan bijna 24 minuten op Nikolaev. De problemen begonnen toen hij op weg naar het tweede tussenpunt de weg kwijtraakte.

"Ik reed door de bosjes terug en reed daarbij een band lek. Ton van Genugten (ploeggenoot, red.) was er snel bij en heeft geholpen met wisselen. Zij hadden het tussenpunt al gevonden, dus daar reden we zo naartoe. Maar toen reed ik wéér lek. Op een steen of zo, ik heb het niet gezien", verhaalt De Rooy in een persbericht van zijn team.

De Iveco-coureur zat door zijn tijdverlies inmiddels tussen langzamere auto's en trucks. "En in pogingen naast het pad er voorbij te gaan heeft de truck zulke klappen gemaakt, dat ik een rib heb gekneusd."

"Op de neutralisatie stond gelukkig onze service, met dokter Gust van Montfort, op ons te wachten. Gust heeft meteen een spuit gezet tegen de pijn, anders had ik het tweede deel niet gered. Ik ging kapot van de pijn. Ontzettend balen. Ik geef nog niet op, maar ik ga morgen niet alles riskeren met kans op nog meer lekke banden."

De Dakar Rally gaat vrijdag verder met een proef van 288 kilometer tussen San Juan en Rio Cuarto. Zaterdag is een korte slotetappe naar finishplaats Buenos Aires.