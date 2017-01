Woedende trucker Stacey stapt uit Dakar Rally

Stacey had donderdag een joker ingezet, zodat hij ondanks zijn slechte resultaat in de vorige etappe bij de snelste trucks mocht starten. Dat was niet goed doorgekomen bij de start van de proef.

De eindwinnaar van 2007 was daar zo boos over, dat hij besloot om helemaal niet meer te starten in de tiende etappe.

"We stonden startklaar en mochten opeens niet starten", vertelde Stacey aan Omroep Brabant. "Uit het bivak hadden wij een startkaart meegekregen die in orde was. We hadden de twaalfde starttijd, maar bij de start staan een stelletje van die oetlullen die zeggen dat wij niet mogen starten. Maar onze klok ging wel lopen."

"Na twintig minuten wachten heb ik mijn truck op de startlijn gezet, maar ik kreeg mijn startkaart niet terug. Dan heeft starten geen nut. Dit is ongelooflijk."

Stacey stond dertiende in het vrachtwagenklassement op 2.39.11 uur van leider Dmitri Sotnikov.