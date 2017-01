Stacey krijgt excuses van organisatie en gaat toch door in Dakar

"Ik was het eigenlijk niet van plan, maar ik ga toch maar gewoon starten", zegt Stacey tegen de website Rallymaniacs.

De soap rondom de Brabander begon dinsdag in de achtste etappe, toen hij te maken had met problemen aan zijn versnellingsbak en veel tijd verloor.

De nummer zes van het klassement voor dinsdag vroeg vervolgens direct een joker aan, zodat hij donderdag ondanks zijn slechte resultaat in de vorige etappe (de negende etappe werd afgelast) bij de snelste trucks mocht starten. Dat was niet goed doorgekomen bij de start van de tiende proef.

"We stonden startklaar en mochten opeens niet starten", vertelde een zeer boze Stacey donderdag aan Omroep Brabant. "Uit het bivak hadden wij een startkaart meegekregen die in orde was. We hadden de twaalfde starttijd, maar bij de start staan een stelletje van die oetlullen die zeggen dat wij niet mogen starten. Maar onze klok ging wel lopen."

"Na twintig minuten wachten heb ik mijn truck op de startlijn gezet, maar ik kreeg mijn startkaart niet terug. Dan heeft starten geen nut. Dit is ongelooflijk."

Bivak

Stacey werd vervolgens op weg naar het bivak van de tiende etappe gebeld door organisatie ASO dat hij een halfuur na de laatste trucks mocht starten.

"Maar dat was nog veel gevaarlijker. Die mensen die daar rijden verwachten niemand meer en zeker geen truck die met 120, 130 kilometer per uur aan komt denderen", aldus de Brabander.

Eenmaal aangekomen in finishplaats San Juan kregen Stacey en zijn teammanager Marcel van Vliet excuses aangeboden door de top van de ASO. Volgens de organisatie was er in de chaos van de afgelaste negende etappe een miscommunicatie geweest met de startofficials van de tiende rit.

"Maar daar heb ik niks aan", zegt Stacey over de verontschuldigingen. "Ik had gewoon willen starten en de proef willen winnen."

Discussie

De Nederlander is door de organisatie op de negende plaats van de tiende etappe geklasseerd, in dezelfde tijd als de nummer acht.

"Dat is nog op 28 minuten van de winnaar. Daar loopt nog een discussie over", zegt een ontevreden Stacey, die in het klassement nu elfde staat op ruim drie uur van de leider Eduard Nikolaev en op ruim twintig minuten van de top tien.

Stacey zal vrijdag in de voorlaatste etappe van San Juan naar Rio Cuarto over 288 kilometer als negende van start gaan. "Dan ga ik toch nog proberen een plaats in de top tien te veroveren."