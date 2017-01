Helle Thomsen blijft tot EK 2018 bondscoach handbalsters

In de nieuwe verbintenis is een optie opgenomen om het contract te verlengen tot de Olympische Zomerspelen van 2020 in Tokio.

"We hebben met Helle een coach die past bij onze handbalvisie om snel en attractief handbal te spelen", zegt technisch directeur Sjors Röttger donderdag in een persbericht van het Nederlands Handbal Verbond (NHV).

"We hebben de overtuiging dat het Nederlands handbalteam met Helle verdere progressie gaat maken richting de wereldtop."

Thomsen tekende eind september een contract voor drie maanden als opvolger van Henk Groener. Bij haar eerste toernooi, het EK in december, eindigde Oranje na een spannende finale tegen Noorwegen (29-30) als tweede, het beste resultaat ooit voor de Nederlandse handbalsters op een Europees kampioenschap.

Club

Thomsen heeft in de contractonderhandelingen bedongen dat ze naast het bondscoachschap ook een club mag trainen.

"Ik heb vanaf het begin gezegd dat dat belangrijk is voor mij", zegt de oud-trainer van het Deense FC Midtjylland tegen TV 2 Sport uit haar geboorteland. "Ik wil dagelijks op het veld blijven staan om scherp te blijven."

Thomsen heeft nog geen club gevonden. "Ik sta voor alles open, maar ik richt me in eerste instantie op een club buiten Denemarken."

Het eerstvolgende grote toernooi voor de handbalsters is het WK in Duitsland van 1 tot en met 17 december. Oranje is door de zilveren medaille op het EK al geplaatst voor dat evenement.

Thomsen krijgt in maart voor het eerst na het EK de selectie weer onder haar hoede bij een oefenstage.