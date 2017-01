Westbrook evenaart persoonlijk record met achttiende 'triple double'

Westbrook was in de eigen Chesapeake Energy Arena goed voor 24 punten, 13 rebounds en 12 assists.

De 28-jarige guard heeft dit seizoen nu in achttien van zijn veertig wedstrijden in de dubbele cijfers gescoord in de drie belangrijkste statistische categorieën.

Daarmee evenaart Westbrook zijn aantal van vorig seizoen, toen hij een persoonlijk record neerzette en de meeste 'triple doubles' noteerde in de NBA sinds Los Angeles Lakers-legende Magic Johnson in het seizoen 1981/1982. De Thunder spelen deze jaargang nog 42 wedstrijden in het reguliere seizoen.

Westbrook heeft momenteel gemiddeldes van 31,2 punten, 10,6 rebounds en 10,4 assists. Hij kan de tweede NBA-speler worden na Oscar Robertson in 1961/1962 die gemiddeld een 'triple-double' scoort in een heel seizoen. NBA-legende Robertson heeft met 41 'triple-doubles' in die jaargang ook het NBA-record in handen.

Cavaliers

Cleveland Cavaliers verloor woensdag voor de tweede dag op rij. De regerend kampioen was in Portland kansloos tegen de Trail Blazers: 102-86.

CJ McCollum was de topschutter bij de thuisploeg met 27 punten, Allen Crabbe maakte er 24.

LeBron James kwam tot 20 punten en 11 rebounds, maar de vedette van de Cavaliers kon het tij niet keren bij zijn ploeg, die dinsdag al met 100-92 verloor op bezoek bij Utah Jazz.