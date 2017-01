Mayweather wil voor 100 miljoen dollar boksen tegen McGregor

"We hebben geprobeerd om een gevecht met McGregor te organiseren", aldus Mayweather, die volgende maand 40 wordt, woensdag tegen sportzender ESPN. "Ik ben een zakenman en zij weten wat ik ervoor wil krijgen. Ik wil een gegarandeerd bedrag van 100 miljoen dollar."

De 28-jarige McGregor daagde Mayweather in november van vorig jaar na zijn laatste zege in de UFC, de grootste MMA-organisatie, uit voor een boksgevecht. De Ier is inmiddels ook in het bezit van een bokslicentie in de staat Californië.

McGregor, de wereldkampioen in het lichtgewicht bij de UFC, stelde vorig jaar dat hij 100 miljoen dollar wil krijgen voor een duel met Mayweather, maar de Amerikaan is niet van plan om op die eis in te gaan.

"Ik heb het niet nodig'', zegt 'Money' over een mogelijk gevecht. "McGregor maakt nu twee, drie jaar naam, ik heb mijn hele carrière mijn sport beheerst zoals geen bokser voor me heeft gedaan."

"We zijn bereid McGregor 15 miljoen dollar te bieden en we kunnen nog onderhandelen over een verdeling van de tv-rechten. Maar het is aan ons. 20 of 30 miljoen dollar is een mooi bedrag voor iemand die nog nooit voor meer dan 8 of 9 miljoen dollar heeft gevochten.''

Knock-out

Mayweather stopte in september 2015 nadat hij al zijn 49 gevechten als profbokser had gewonnen. Hij besliste 26 van zijn duels op knock-out.

De Amerikaan verdiende in zijn carrière meer dan 800 miljoen dollar. Voor zijn 'gevecht van de eeuw' met Manny Pacquiao in mei van 2015 kreeg hij alleen al een kleine 300 miljoen dollar.