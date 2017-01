Skiester Vonn maakt komend weekend langverwachte rentree

"Ik kan niet beschrijven hoe blij ik ben dat ik deze week terugkeer op de pistes", zegt de 32-jarige Vonn woensdag tegen Eurosport.

"De afgelopen drie maanden waren heel zwaar met meer dan driehonderd uur revalideren, maar al dat harde werk is het waard geweest nu ik meer mee kan doen aan wedstrijden."

De Amerikaanse topskiester, die in haar carrière vier keer de algemene wereldbeker won, brak in november haar bovenarm bij een training in Copper Mountain, Colorado. Ze miste daardoor de eerste maanden van het nieuwe seizoen.

Vonn was net terug van een zware knieblessure, die ze aan het eind van vorig seizoen opliep bij een val bij de wereldbeker in Soldeu. Die kwetsuur zorgde ervoor dat de olympische kampioen van 2010 op de afdaling haar leidende positie in de algemene wereldbekerstand kwijtraakte aan de Zwitserse Lara Gut.

Blessureleed

Vonn kampte in haar lange en succesvolle carrière vaker met blessureleed, vooral aan haar knieën. Zo miste ze in 2014 de Olympische Winterspelen van Sochi door een kniekwetsuur. In 2002, 2006 en 2010 was ze er wel bij op de Spelen.

De meervoudig wereldkampioene richtte zich bij haar laatste revalidatie vooral op de WK in het Zwitserse Sankt Moritz in februari. "Ik hoop dat ik daar nog steeds voor de titels kan gaan", zegt ze woensdag.

Vonn heeft 76 wereldbekerzeges achter haar naam staan en nog tien overwinningen nodig om het record van de Zweed Ingemar Stenmark te evenaren. Bij de vrouwen heeft ze het record al in handen.

De wereldbeker in Altenmarkt begint zaterdag met een afdaling. Zondag staat er een combinatie Super G en slalom op het programma in de Oostenrijkse wintersportplaats.