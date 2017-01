Motorcoureur Barreda noemt Dakar 'afgezwakt' na nieuwe afgelasting

"Ik denk dat het niet de juiste oplossing is om deze etappe af te gelasten", aldus Barreda tegen Motorsport.com. "Ik denk dat het belangrijk is om deze etappe te rijden, want dit was de belangrijkste etappe van de rally."

"Ze hadden de rit moeten verplaatsen naar een andere dag. Want als je de ene na de andere etappe schrapt, dan is de waarheid dat de race flink is afgezwakt."

De organisatie van de woestijnrally door Zuid-Amerika besloot een streep te zetten door de negende etappe omdat door het slechte weer niet alle deelnemers het bivak konden halen na de ingekorte etappe van dinsdag.

Bovendien wil de organisatie hulp verlenen aan het dorpje Volcan, dat vlak bij het parcours ligt en hard getroffen is door regenstormen en een modderstroom.

Beslissend

De etappe van woensdag zou van Salta naar Chilecito voeren over 977 kilometer. Daarvan zou 406 kilometer meetellen voor het klassement. Op voorhand gold deze proef als een van de beslissende etappes van de rally.

Dakar wordt dit jaar geteisterd door slecht weer in Bolivia en nu in Argentinië. De zesde etappe van zaterdag werd ook afgelast en de etappe van dinsdag werd flink ingekort, vooral voor de trucks.

"Of je het nou leuk vindt of niet, de rally is een stuk minder zwaar nu", zegt Barreda, momenteel de nummer negen in het algemeen klassement bij de motoren. "We hebben niet genoeg uren gehad die meetelden voor het klassement."

"Misschien hadden ze de Dakar moeten stoppen voor een dag totdat alles weer goed is, en dan de competitie weer moeten hervatten. Etappes schrappen is de makkelijke keuze."

De deelnemers zullen woensdag nu gebruiken om te hergroeperen in Chilecito. De Dakar Rally 2017 kent nog drie etappes en wordt zaterdag afgesloten in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.