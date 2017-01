Van Gerwen vindt dat darts net als golf olympisch moet zijn

"Het zou geweldig zijn als darts een olympische sport wordt. Als golf olympisch is, dan zou darts ook olympisch moeten zijn", zegt de 27-jarige Van Gerwen woensdag in de Duitse krant Bild.

Golf keerde afgelopen zomer bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro na 112 jaar terug op het programma. Bij de komende Zomerspelen van Tokio in 2020 zullen karate, skateboarden, sportklimmen en golfsurfen hun olympische debuut maken.

Darts staat momenteel niet op de lijst van 37 sporten die als olympisch erkend zijn door het internationale olympisch comité (IOC). De kans dat dit in de nabije toekomst verandert is klein, omdat er met de PDC en de BDO twee concurrerende dartsbonden zijn.

"Voorlopig gaat het niet lukken om een olympische status te krijgen, omdat we twee overkoepelende bonden hebben", beseft van Gerwen, die zich begin dit jaar voor de tweede keer tot wereldkampioen van de PDC kroonde. Het WK van de BDO - de Lakeside in Frimley Green - is momenteel bezig.

Doping

Er zullen ook strengere dopingcontroles moeten komen wil darts een olympische sport worden.

Van Gerwen zegt een voorstander te zijn voor meer testen en de invoering van een bloedpaspoort in zijn sport.

"Ik ben vorig seizoen maar vijf of zes keer gecontroleerd", stelt de Brabander. "De invoering van een bloedpaspoort zou een duidelijk signaal zijn dat we steeds professioneler worden als sport."

Sportman

Van Gerwen werd eind vorig jaar tot zijn eigen teleurstelling niet genomineerd voor de titel Sportman van het jaar.

De vakjury gaf toen als reden dat het in de winnaar van 25 toernooien in 2016 geen serieuze kandidaat zag omdat hij darter is.

"We hanteren aan de voorkant een criterium dat een sport die niet olympisch is - en dat is darts - minimaal 55 landen op een WK moet hebben. Daar horen voorronden ook bij. Darts zit behoorlijk onder dat criterium", zei vakjuryvoorzitter en manager topsport van NOC*NSF Jeroen Bijl destijds.