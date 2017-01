Trucker De Rooy raakt leiding in Dakar kwijt, Loeb aan kop bij auto's

De Rus Dmitry Sotnikov is de nieuwe leider bij de trucks. De Rus begon dinsdag met een achterstand van ruim twee minuten op De Rooy en was in de achtste etappe in zijn Kamaz ruim vier minuten sneller dan de Nederlander.

De Rooy staat nu derde in het klassement, op 2.20 minuten van Sotnikov. De Rus Eduard Nikolaev eindigde dinsdag als derde op 42 seconden van Van den Brink en is de nieuwe nummer twee van de algemene rangschikking, op een kleine twee minuten van zijn landgenoot.

Van den Brink, die in het klassement geen rol van betekenis speelt, boekte zijn tweede etappezege van deze rally. Eerder was de Nederlander de snelste in de tweede rit.

Weersomstandigheden

De truckers hoefden in de achtste etappe maar 174 kilometer af te leggen. De proef van het Boliviaanse Uyuni naar het Argentijnse Salta was eigenlijk 490 kilometer, maar de organisatie besloot de etappe vanwege de slechte weeromstandigheden in te korten.

Zware regenval boven Bolivia maakte een deel van het parcours onbegaanbaar. De rally in Zuid-Amerika wordt dit jaar geteisterd door noodweer. De etappe van zaterdag werd al helemaal afgelast.

Auto's

Sebastien Loeb veroverde de leiding bij de auto's. De voormalig rallykampioen uit Frankrijk legde in zijn Peugeot de achtste etappe af in 4.11.02 uur.

Dat was 3.35 minuten sneller dan land- en ploeggenoot Stephane Peterhansel. De Fin Mikko Hirvonen werd derde in zijn Mini. Omdat Loeb een achterstand op Peterhansel had van net geen twee minuten, passeerde hij de twaalfvoudig winnaar van de Dakar Rally.

Loebs voorsprong bedraagt nu 1.38 minuten. Hirvonen is ook in het klassement derde, maar staat op een forse achterstand van 53.41 minuten.

Motoren

De Spanjaard Joan Barreda won zijn tweede etappe bij de motoren. De Honda-coureur legde de in tweeën gehakte rit af in 4.28.21 uur; 3.51 minuut sneller dan Matthias Walkner (KTM) uit Oostenrijk. Barreda won vorige week ook de derde rit van de Dakar Rally.

Sam Sunderland kwam als derde aan op 3.54 van Barreda. De Brit verstevigde daardoor zijn leiding in het algemeen klassement. De KTM-rijder heeft 20.58 minuten voorsprong op de Chileense Husqvarna-coureur Pablo Quintanilla en 28.49 minuten op de Yamaha-rijdende Fransman Adrien Van Beveren.

Robert van Pelt kwam als eerste Nederlander over de streep, maar gaf 41.24 minuten toe op Barreda en werd daarmee 41e. In het algemeen klassement staat hij 45e op 5.32.25 uur van leider Sunderland.

De Dakar Rally eindigt zaterdag in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.